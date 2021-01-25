200 помощников приняли участие в новогодней акции Псковского детского фонда

20:56, 25 января 2021, ПАИ

Благотворительная акция «Новогодние и рождественские праздники» Псковского областного отделения Российского детского фонда завершилась. Об этом ПАИ рассказали в самом фонде. С помощью отзывчивых благотворителей и волонтёров более 2 600 ребят из нуждающихся семей, детей с особенностями развития, воспитанников интернатных учреждений и социальных приютов Псковской области получили сладкие подарки.

В благотворительной акции приняло участие около 200 помощников. Это представители бизнеса, НКО, трудовые коллективы, семьи и частные лица из Пскова и других городов страны. Кто-то впервые присоединился к акции, а кто-то может гордиться многолетним участием в новогодней акции.

Не первый год акцию поддерживают АО «Уклад» (генеральный директор Константин Харитонов), ООО «Изборский парк» (генеральный директор Роман Иванов), ООО «Русобалт Трэйд» (директор Светлана Носкова) нотариусы города и области. Частные благотворители также приняли активное участие – перечисляли благотворительные пожертвования через сайт, приносили и присылали в офис Детского фонда сладости, игрушки и подарки.

Многие помощники передавали уже сформированные сладкие подарки. Так, дети из нуждающихся семей Красногородского района получили сладости от руководителя филиала КПК «Кредо» в Пскове Светланы Васильевой, а ребята из Опочецкого и Пыталовского районов – от генерального директора ООО «Восток» (Сергей Петров). А генеральный директор ООО ГК «Мега Холод» Татьяна Кириленок по доброй традиции передала сладости и соки для формирования подарков.

Традиционно к акции присоединился и руководитель региональной общественной приёмной партии «Единая Россия» Юрий Сорокин. Юрий Юрьевич передал 220 сладких подарков для детей из нуждающихся семей Дновского, Локнянского, Новосокольнического и Новоржевского районов. А у воспитанников Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, появились новая стиральная машина и пароочиститель.

Также сладкие подарки для воспитанников школ-интернатов передали давние партнёры Детского фонда – благотворители из Общества помощи русским детям. 500 детей из Печорского ЦПД, опочецких детских интернатных учреждений, Пыталовской, Красногородской, Воронцовской и Порховской коррекционных школ-интернатов получили сладкие подарки от добрых волшебников.

Отдельная благодарность выражается руководителям магазинов «Европак» и «Пак-60» за предоставленную подарочную упаковку. Волонтёры Детского фонда с большим удовольствием наполняли сладостями красивые подарочные коробки и пакеты.

Стоит отметить, что на собранные благотворительные пожертвования закуплена часть сладких подарков, а ещё в ближайшее время будут реализованы благотворительные проекты в пользу воспитанников пяти детских интернатных учреждений.

От лица всех ребят, которые получили сладкие подарки на Новый год, Детский фонд сердечно благодарит каждого присоединившегося к акции! Вы подарили тысячам детей настоящее новогоднее чудо!