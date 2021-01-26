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Водитель пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове

  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ
  • ДТП на Коммунальной в Пскове
    Фото: ПАИ

В Пскове в результате аварии пострадал водитель, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

На улице Коммунальной, 70 произошло столкновение автомобилей Citroën и Volkswagen. От удара автомобиль Citroën врезался в ограждение. Спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали дверь автомобиля Volkswagen и извлекли пострадавшего водителя.

На месте работают пожарные, аварийно-спасательная служба, скорая помощь, а также ДПС. Виновником ДТП предположительно стал водитель Volkswagen. Устанавливаются подробности и обстоятельства произошедшего.

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