800-летие Александра Невского в Псковской области отметят 260 мероприятиями

12:54, 26 января 2021, ПАИ

2021 год отмечен празднованием 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. В Псковской области в честь памятной даты запланировано проведение порядка 260 мероприятий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке планируется организовать цикл музейных занятий, литературных гостиных, открытых лекций и виртуальных выставок, посвященных знаменательным вехам жизни Александра Невского. Подобные мероприятия пройдут и в учреждениях культуры на территории муниципалитетов.

На различных площадках состоятся театрализованные и концертные программы, научно-практические и историко-краеведческие конференции. Памятной дате будут посвящены спортивные мероприятия, творческие конкурсы, викторины, молодежные походы.

Почтят память Александра Невского и во время празднования 782-й годовщины со дня основания Порхова. Город был построен князем в ходе создания системы крепостей на реке Шелонь с целью защиты юго-западных подступов к Новгороду.

Программа праздничных мероприятий.

Князь Александр Ярославович (1221–1263) в разные годы жизни имел титулы князя Новгородского, Киевского, а впоследствии великого князя Владимирского. Одержал множество военных побед, в том числе освободил Псков и разбил рыцарское войско Ливонского ордена на льду Чудского озера, а также прославился как политик и дипломат. Причислен к лику святых Русской православной церкви.

В июне 2014 года Президент России подписал Указ о праздновании в 2021 году 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского, определяющий порядок подготовки и проведения этого знаменательного события. Организационный комитет региона возглавляет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.