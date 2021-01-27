Основные причины перехода на электронную трудовую книжку назвали жители Псковской области

08:43, 27 января 2021, ПАИ

Основная причина перехода на электронную трудовую - минимизация бумажной волокиты. Об этом свидетельствуют данные опроса hh.ru, проведённого в середине января среди российских соискателей. 57% прошедших тестирование выбрали именно такой вариант, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Ещё 52% респондентов уверены, что теперь станет легче доступ к данным трудовой книжки. Среди причин отказа от перевода трудовой книжки в цифру указывалось непонимание, как будет работать система (55%). Еще 35% опрошенных, отказавшихся от перехода, считают это ненадёжным с точки зрения доступа к личным данным либо не доверяют «цифровым» инициативам государства. 8% респондентов работодатели отсоветовали переходить на электронную трудовую.

При этом 15% работающих респондентов заявили, что их руководители вообще не предлагали перевести трудовую книжку в электронный формат. 80% участников опроса, в том числе жители Псковской области, отметили, что такое предложение поступало, а ещё 5% работают неофициально, поэтому им не требуются трудовые книжки. Чаще всего переход на электронные трудовые предлагали сотрудникам сферы управления персоналом (94%), медицинским работникам (92%), а также представителям бухгалтерии (91%) и ИТ-специалистам (87%). Предложений о переходе на цифровые трудовые не получили больше всего представители рабочего персонала (26%), работники транспортной сферы (23%), а также высший менеджмент (21%) и начинающие специалисты (19%).

46% работающих официально жителей России, в том числе в Псковской области, согласились перевести трудовую книжку в электронный формат при наличии такого вариант. 59% опрошенных отказались перейти на цифру. Новый формат предпочли сотрудники сферы продаж, IT и начинающие специалисты (по 57%), реже всего электронный вариант выбирали представители управления персоналом и бухгалтеры (23% и 31% соответственно).

Среди тех, кто не имеет работы, 5% признались, что не знают, где находится их трудовая книжка. 17% её ещё не заводили, остальные 78% держат её на руках. Больше всего тех, кто не работает и не знает, где их трудовая книжка, в сферах топ-менеджмента и маркетинга (по 10%).

В целом 46% опрошенных соискателей относятся к инициативе перевода трудовых книжек в электронный формат положительно. 22% заняли нейтральную позицию, 24% высказались отрицательно. Наибольшая доля тех, кто поддерживает инициативу, среди соискателей из сферы искусства и массмедиа (57%), начинающих специалистов и студентов (56%) и IT (54%). Противников нововведений больше всего среди юристов (40%), работников банковской сферы (37%) и сферы HR (32%).