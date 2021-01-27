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Общество

А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым

Автор и координатор проекта «Продюсерский центр СО НКО» Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев стал гостем ПАИ-live.

Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 1 953 871 рубль.

Как продюсерский центр поможет псковским социально ориентированным некоммерческим организациям раскрыть весь свой потенциал, обеспечить им юридическую и информационную поддержку – об этом в эфире ПАИ-live рассказывает Михаил Васильев.

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