А ты точно продюсер? – ПАИ-live с Михаилом Васильевым
Автор и координатор проекта «Продюсерский центр СО НКО» Псковской региональной общественной организации Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев стал гостем ПАИ-live.
Проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. На реализацию проекта фонд предоставил грант в размере 1 953 871 рубль.
Как продюсерский центр поможет псковским социально ориентированным некоммерческим организациям раскрыть весь свой потенциал, обеспечить им юридическую и информационную поддержку – об этом в эфире ПАИ-live рассказывает Михаил Васильев.