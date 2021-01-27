Спецы для инвесторов – ПАИ-live с директором Агентства инвестиционного развития Вячеславом Федюниным

14:31, 27 января 2021, ПАИ

Директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин стал гостем эфира ПАИ-live на сайте Псковского агентства информации в среду, 27 января.

Удалось ли настроить работу команды АИР, с чем связан переезд Агентства, какие инвестпроекты могут «выстрелить» в 2021 году? Кого надо научить общаться с инвесторами?

Об этом, целях и задачах работы Агентства на текущий год – в интервью Вячеслава Федюнина.