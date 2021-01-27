Вячеслав Федюнин объяснил, почему Агентство инвестиционного развития переехало на новое место

14:36, 27 января 2021, ПАИ

Почему Агентство инвестиционного развития переехало на новое место, рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

Ранее Агентство располагалось на улице Ленина, около администрации области. Теперь же оно переехало в бизнес-центр на улице Горького.

«Когда мы говорим о губернаторе, безусловно, решения принимаются здесь на инвестиционных советах или комиссиях по мерам поддержки», – отметил Вячеслав Федюнин, добавив, что для Пскова перемещение Агентства заключается лишь в удобстве для пользователя.

Прежнее здание, по словам спикера, не было приспособлено для наших нужд. Одними из критериев должны быть открытость и доступность.

«Естественно, основной принцип – это удобство. Мы пошли по пути открытости и сделали удобной работу и для тех, кто к нам приезжает, и для сотрудников», – добавил Вячеслав Федюнин.