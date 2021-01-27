В Пскове разработают бесплатное приложение для туристов, желающих посетить Печоры

15:10, 27 января 2021, ПАИ

Для туристов, желающих посетить Печоры, разработают бесплатное приложение. Об этом рассказал директор Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслав Федюнин в эфире проекта ПАИ-live 27 января.

Мобильное приложение создадут для тех, кто желает попасть не только на территорию Пскова, но и в Печоры.

«Есть не так много информации о таких замечательных местах, которые связаны не только с паломничеством, но и с локациями, куда можно прийти, отдохнуть и что-то полезное здесь получить», - отметил Вячеслав Федюнин, добавив, что Печоры и Псковская область ассоциируются с памятниками русской архитектуры, с Александром Пушкиным, а также другими известными личностями, которые родились на территории региона.

Вячеслав Федюнин подчеркнул, что информацию о Печорах хотят донести до молодежи современными способами, создав мобильное приложение.

«В онлайн-режиме можно посетить места, запланировать поездку, забронировать номер или место, где ты можешь разместиться», - добавил Федюнин.