Роспотребнадзор прогнозирует увеличение резистентности россиян к антибиотикам

18:50, 27 января 2021, ПАИ

Резистентность – это невосприимчивость или устойчивость организма к чему-либо. Роспотребнадзор предсказал новую волну резистентности к антибиотикам у россиян, пишут «Известия». Это может произойти на фоне пандемии коронавируса, когда врачи прописывают антибиотики тяжелобольным.

Об этом заявил в среду, 27 января, директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на семинаре «COVID-19: новый вызов человечеству».

В начале декабря 2020 года министр здравоохранения России Михаил Мурашко напомнил, что приём антибиотиков с первых дней заболевания COVID-19 может дать осложнения. Он отметил, что нужно следовать современным схемам лечения, которые предлагает академическое сообщество.

Кроме того, главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подтвердил что антибиотики нельзя применять для профилактики COVID-19. По его словам, они уместны только при бактериальных осложнениях заболевания.