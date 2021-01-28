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Общество

Более 29 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области

29 007 человек заразилось коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 136 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровели 16 982 пациента (за сутки – 234), умерло 127 инфицированных коронавирусом человек. Всего специалисты провели 245 243 теста на коронавирус (за сутки – 1 289).

«27 января зарегистрировано 136 новых случаев. Количество выздоровевших (234 за сутки) продолжает расти быстрее числа заболевших. В двух оставшихся очагах дополнительных случаев не выявлено», – написал губернатор. 

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