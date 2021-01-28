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Общество

Фоторепортаж: Молодёжь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда

  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области
  • Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днём снятия блокады Ленинграда
    Фото: Администрация Псковской области

Псковская молодёжь поздравила более 90 ветеранов Пскова, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Участники акции подарили ветеранам пироги и поздравили с праздником, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Акция инициирована региональным ресурсным центром добровольчества при содействии администрации Псковской области, в муниципалитетах акцию поддержали ЦСО и волонтёрские штабы акции «Мы вместе».

27 января 1944 года – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 77 лет назад десятки тысяч жителей города вышли на улицы, площади, набережные реки Невы – был дан победный салют.

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