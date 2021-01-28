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Общество

Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам

Любые жалобы псковичей в соцсетях попадают на столы городским начальникам, рассказала в эфире ПАИ-live 28 января заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут.

«Каналов для обратной связи с горожанами у нас достаточно много. В первую очередь, это сайт администрации города, а также телефоны и сайт управления городского хозяйства, которое непосредственно курирует, контролирует и отвечает за уборку города», – уточнила Жгут.

«Много медийных каналов. Например, созданный в области центр управления регионом – оттуда много обращений поступает, плюс есть Instagram губернатора. Всё попадает к нам по подведомственности, и мы уже начинаем разбираться с проблемой и готовить ответ заявителю», – добавила замглавы администрации Пскова.

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