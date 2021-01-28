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Политика

Порядок распоряжения госсобственностью изменён в Псковской области

В Псковской области уточнили полномочия органов власти при составлении прогнозного плана приватизации государственного и муниципального имущества. Соответствующий законопроект приняли депутаты Псковского областного Собрания на 54-й сессии регионального парламента 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Псковское областное Собрание наделено полномочиями по утверждению прогнозного плана приватизации недвижимого имущества, находящегося в собственности области, вне зависимости от рыночной стоимости объектов, а администрация региона – программы приватизации движимого имущества также без привязки к его цене. Соответствующие нормы появились в обновлённой редакции закона «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Псковской области». 

Изменения, внесенные на 54-й сессии регионального парламента, исключают из закона положения в отношении утверждения прогнозного плана приватизации с учётом стоимости объектов до двух миллионов (вопрос находился в компетенции исполнительной власти) и свыше двух миллионов рублей (эти объекты согласовывало Собрание депутатов).

Принятие решения об условиях приватизации отнесено к полномочиям администрации области.

За высшим исполнительным органом госвласти региона теперь закреплены полномочия по определению порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда и приватизации служебных жилых помещений, а также полномочия по утверждению порядка передачи имущества области в безвозмездное пользование, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям.

На основании норм федерального законодательства вводятся дополнительные полномочия региональной администрации по утверждению перечня областного имущества, подлежащего внесению в качестве дополнительного вклада в уставной капитал общества с ограниченной ответственностью, где доля области превышает 25 %, и исключаются полномочия по утверждению базовой ставки арендной платы и методики определения и расчёта арендной платы за имущество, находящееся в областной собственности.

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