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Общество

Елена Жгут рассказала о технологии уборки снега в Пскове

О технологии уборки снега в Пскове рассказала заместитель главы администрации города Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 28 января.

Замглавы администрации Пскова отметила, что в контракте с подрядчиком прописано, как следует поступать во время уборки снега.

«Когда идёт снег, его убирать не надо, – подчеркнула Елена Жгут. – Но в любом случае улично-дорожная сеть чистится».

Убранный снег попадает на зелёную часть, на газоны или тротуары. После окончания снегопада первая и вторая категория улиц – там, где автобусное сообщение – должна убираться в течение четырёх – шести часов. После этого проводят уборку тротуаров и на следующие сутки снег вывозят на полигон.

Спикер отметила, что в городе заключён контракт со «Стройсистемой» на вывоз на полигон 33 тысяч кубометров снега.

«На сегодняшний день на полигон вывезено порядка 16 тысяч кубометров снега, – отметила Жгут. – Если будут такие снегопады, нам, вероятно, данного контракта будет недостаточно. Соответственно, будем заключать следующий».

Собранный снег вывозят в Ваулины Горы Псковского района.

«В прошлом году мы активно боролись с подрядчиками за чистоту, качество и кратность уборки, – отметила Елена Жгут. – Весной у нас не было пыльных бурь».

Она также отметила, что первую и вторую категорию улиц посыпают солью для того, чтобы избежать пыльных бурь весной. Для третьей и четвертой категории используют песчано-соляную смесь.

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