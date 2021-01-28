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Общество

Ямы на мостах в Пскове заделывают в течение суток – Елена Жгут

В Пскове ямы на мостах заделывают в течение суток-двух. Об этом рассказала заместитель главы администрации города Елена Жгут в эфире проекта ПАИ-live 28 января.

Елена Жгут уточнила, что мосты относятся к важной категории дорог. «Там в течение суток-двух все ямы заделываются в рамках содержания улично-дорожной сети», – отметила она.

Нормативных параметров для третьей и четвертой категории дорог нет.

«Если бы в бюджете было достаточно средств, то и там бы всё было оперативно», – добавила спикер.

Елена Жгут также подчеркнула, что в случае происшествия подрядчик отвечает за последствия. «Если случилось ДТП и независимый оценщик доказал, что оно произошло из-за наличия дефектов дороги, то возмещает подрядчик», – пояснила она.

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