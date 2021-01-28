Снежинки падают-падают – ПАИ-live с Еленой Жгут

15:10, 28 января 2021, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Елена Жгут стала собеседником руководителя проекта ПАИ-live Александра Машкарина в четверг, 28 января.

Главная тема разговора – уборка Пскова от снега. Снова надвигаются заморозки, синоптики прогнозируют снег в течение нескольких дней — а значит, у горожан вновь могут появиться вопросы по качеству уборки дорог и тротуаров.

Вняли ли подрядчики голосу городских властей? Какова технология уборки дорог? Когда «закончится» вывоз снега, прописанного в контракте? Почему на одних улицах ямы заделываются оперативно, а на других — нет? Будет ли ликвидирована стихийная свалка на Сиреневом бульваре? Когда окончательно будут убраны объекты торговли с рынка на Четырёх углах? На эти вопросы в эфире ПАИ-live отвечает Елена Жгут.