Инструмент глубокого копания – интервью с директором Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеславом Федюниным

16:33, 28 января 2021, ПАИ

В эфире очередного выпуска ПАИ-live автор и ведущий проекта Александр Машкарин узнал у директора Агентства инвестиционного развития Псковской области Вячеслава Федюнина, каковы экономические итоги 2020 года, в чём состоят основные задачи агентства, чем интересна Псковская область и зачем в вопросах инвестиций нужна пропаганда.

Скоро сказка сказывается…

– Вы возглавляете Агентство инвестиционного развития Псковской области уже почти полгода. Когда прошлым летом мы с вами говорили, вы отметили, что не будете формировать команду Агентства заново, но его работу отформатируете. Удалось это сделать?

– Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. В любом процессе, особенно для специалистов, которые должны осуществлять сопровождение и поддержку проектов, важен высокий уровень компетенций. Основная задача, которую для себя ставлю, – это обучение людей.

Эту задачу мы решаем комплексно. Я хочу, чтобы каждый специалист был глубоко разбирающимся в вопросах, чтобы инвестор понимал, что лучше, чем в агентстве, ему никто ничего не объяснит. Мы инструмент власти, но мы инструмент для того, чтобы разбираться в проблематике, рассказывать, давать дельные советы и доводить до логического завершения вопросы, требующие решения. Если хотите, мы инструмент глубокого копания. Недавно разговаривал с вашими коллегами. Они задают вопрос: «А чем же агентство помогло в том-то вопросе?» – «Мы помогли разобраться в хитросплетениях законодательства в части вопросов, связанных с охраной объектов культурного наследия». – «А это сложно?» Я говорю: «Ну вы попробуйте».

– Агентство – проводник по кругам бюрократического ада, прямо скажем.

– Примерно так.

Люди учатся в процессе работы плюс участвуют в различных онлайн-мероприятиях, чтобы повышать свой кругозор и знания с точки зрения современных тенденций, связанных с процессами инвестирования. Учатся на практике работать в других регионах – это тоже очень хорошо помогает и стимулирует.

Планируем, что в ближайшее время будут начаты процессы, связанные с обучением современным практикам, с проектным управлением, с инвестициями не только сотрудников агентства. Обсуждали не так давно с заместителем губернатора Нинель Александровной [Салагаевой. – ПАИ] вопросы, связанные с повышением компетентности части руководителей районов. До муниципальных чиновников нужно донести правильные подходы, чтобы не было никаких препятствий на муниципальном уровне для тех, кто пытается решить вопросы вложения средств на территории района и развития инвестиционного климата на территории всей Псковской области. Поэтому процесс подготовки и научения специалистов муниципалитетов, прежде всего самих глав и тех, кто отвечает за эти направления в администрации, будет осуществлен в этом году.

Инкубатор специалистов

– Есть ли прямая зависимость между финансовым вознаграждением сотрудников Агентства инвестиционного развития и привлечением, сопровождением с их стороны конкретных инвесторов?

– Идеальная схема, когда назначается проектный менеджер и он зарабатывает не от того, что просто приходит на работу, а от того, что проект состоялся. Но мы прекрасно понимаем, что инвестиционный проект – это не поход в магазин, который завершился покупкой и пробитием чека.

Инвестиционный проект требует серьезного вынашивания. Поэтому привязки вознаграждения человека к размещению инвестиционного проекта, конечно же, не существует. Но есть KPI, которые связаны с поэтапными действиями, с содействием этому проекту.

Мы для себя при выполнении государственного задания ставим определенные оцифрованные значения, которые привязаны к деятельности конкретного подразделения агентства. Мы за этим следим, контролируем эти процессы. В ближайшее время сделаем тоньше настройки в этой части, чтобы оценка взаимодействия с инвестором материально была подтверждена.

Люди, которые здесь работают, мотивированы. Но им требуются инструменты, знания. У них есть определенный опыт. Есть, например, хороший специалист в сфере земли. В результате работы мы презентовали инвестиционную карту, где размещены инвестплощадки. Мы их актуализировали, и сейчас на инвестиционных площадках можно видеть не просто земельный участок, но и все ограничения, которые существуют по нему, и всю инфраструктуру, которая интересна инвестору. Удалили из демонстрации неудобные площадки, которые до этого висели как некий набор.

– «Вот есть пустырь – не хотите ли?»

– Да! Они были абсолютно неинтересны. Человек должен понять, что это исчерпывающая информация для принятия первичного решения.

Любое агентство – это некая площадка, которая подразумевает движение сотрудников. Многие люди здесь не горят большим желанием бежать в Москву или в Питер, но все понимают, чтобы работать в Пскове, необходимо создавать хорошие, интересные рабочие места, которые имеют перспективу и будут хорошо оплачиваться. Поэтому каждый сотрудник (а это достаточно молодые люди) мотивирован на то, чтобы продвигать инвестпроекты, может быть, даже с перспективой собственного участия. И здесь ничего плохого нет, люди должны расти, и если это будет происходить, то и мы должны расти. По большому счету агентство – это некий инкубатор людей, способных к выполнению задач в экономике Псковской области.

Исторические неудобства

– Агентство не так давно сменило адрес: вы переехали с улицы Ленина, находясь фактически под окнами администрации области, в другой район города – в бизнес-центр на улице Горького. Некоторые считают, что это не очень удобно для инвесторов. С чем связан этот переезд? И на ваш взгляд, географическая удаленность от администрации области – это действительно неудобство или нет?

– Я немножко пошучу: если бы Агентство инвестиционного развития находилось в Москве, наверно, решения принимались бы гораздо быстрее: все равно центр принятия финансовых решений и работа с институтами происходит там.

Когда мы говорим о губернаторе, безусловно, решения принимаются здесь на инвестиционных советах или комиссиях по мерам поддержки. Но для Пскова перемещение агентства заключается лишь в удобстве для пользователя, потому что, при всем моем уважении к памятникам архитектуры, здание, где мы находились, не приспособлено для наших нужд. Когда Агентство стратегических инициатив формировало требования к созданию таких организаций, то одним из критериев должны быть открытость и доступность. А когда у вас, извините, стоит там парапет, охранники…

– И просто не припарковаться.

– О каком комфорте для инвестора идет речь? Естественно, основной принцип – это удобство. Мы пошли по пути открытости и создали удобства и для тех, кто к нам приезжает, и для сотрудников.

В ручном режиме

– На портале агентства был опубликован инвестиционный дайджест за 2020 год. Если верить его содержанию, на сопровождении у АИР сейчас находится 53 инвестпроекта. Что это за проекты, в каких стадиях реализации они находятся – от телефонного звонка «хотим у вас высадиться» до стройплощадки?

– Когда начинали работу с коллективом, я сразу сказал: «Коллеги, давайте разберем, что у нас является инициативами, что у нас является проектами». Соответственно, мы разделили все на составные части. От каких-то мы отказались, потому что это не проекты – это прожекты. Оставшиеся разделили на три группы по стадиями реализации, и получилась градация. Проекты, находящиеся в активной фазе, их сегодня 32: те, которые реализуются, строятся, вводятся, по ним решаются задачи. Приостановленные, которые по разным причинам находятся сейчас в паузе, но опять же пауза разная: отсутствие персонала из-за того, что не могут ехать иностранцы; отсутствие, приостановка финансирования; какие-то организационные вопросы, которые связаны с остановкой перспективного ввода в эксплуатацию этих объектов. И другая часть – 10 проектов на стадии инвестиционного предложения: они оформлены, сформированы, по ним есть экономические расчеты, но на сегодняшний день держатели этих проектов, кроме собственных затрат на создание этого проекта, иных действий с нашим участием не предприняли. Мы занимаемся тем, что ищем партнеров в эти проекты, они внесены как перспективные для реализации на территории региона.

В работе у нас находится достаточно большое количество заявок, которые имеют перспективу превращения в инвестиционный проект. Январь только начался, а у нас прошло уже порядка четырех встреч с инвесторами из других регионов: они приезжали сюда для осмотра площадок, для выбора лучших вариантов размещения, для определения мер поддержки и в конечном итоге возможности реализации проекта на территории региона. Причем это прежде всего производственные объекты: в сфере производства пластмассовых, пластиковых изделий, синтетических тканей, проекты, связанные с выращиванием овощей в закрытом грунте. В этих направлениях мы сейчас ведем работу.

Кроме того, мы не забываем о тех, кто обращался к нам в прошлом году с такими же инициативами. Эти работы ведутся, и мы активно предлагаем площадку «Моглино», площадки в моногороде Печоры, площадку рядом с ГРЭС в Дедовичах, а также на других территориях, в Великих Луках, где есть для заселения инвестора подготовленные земельные участки с соответствующим разрешенным видом использования.

– Как много инвестпроектов притормозилось из-за пандемии коронавируса?

– Если можно сказать, что наши инвесторы – это некая проекция экономики в целом, то из 53 проектов приостановлено 11. То есть, грубо говоря, каждый пятый проект в стране имеет определенные сложности с реализацией.

Но надо отдать должное, у инвесторов нет упаднического настроения.

Мобильная навигация

– В 2020 году осязаемым результатом привлеченных в регион инвестиций стал гипермаркет «Леруа Мерлен». В 2021 году какие инвестпроекты станут наиболее заметными?

– Проекты развиваются. На сегодняшний день производственные проекты в сфере переработки леса – это «ОСКО-Инвест». Пуск планировался на декабрь, но условия, связанные с коронавирусом, наложили свой отпечаток, соответственно, проект стартует в этом году, объем инвестиций там порядка полутора миллиардов рублей. Это не так далеко от Пскова, создается достаточно большая инфраструктура с точки зрения производственной базы, очень хорошая тематика для использования леса, который находится на территории региона.

Также это реализация проекта с участием китайского капитала: это Котово, лес, компания «Синьань», которая будет заниматься производством изделий из дерева для компании IKEA. Проект будет запускаться уже в первом полугодии текущего года.

Ряд проектов, которые связаны с туристическим бизнесом. Многофункциональный центр на улице Леона Поземского реализует Северо-Западная инвестиционная компания, он уже запускается.

– В Агентстве инвестиционного развития есть гигантский проект, посвященный развитию моногорода Печоры, и одна из точек роста трудового творческого туризма (ТТТ). В какой стадии находится реализация этого проекта? 2020 год показал рост интереса ряда специалистов в Москве, в Питере к смене локации на такие небольшие уютные городки, как Печоры. Что в этом направлении сдвинулось?

– Сейчас за счет разных ресурсов проект начинает двигаться. В ближайшем времени будет создан мастер-план, который является стратегическим документом развития территории моногорода, основой для развития инфраструктуры, общественных пространств и других вещей.

На сегодняшний день нами предложено создать рабочую группу, куда войдут все, кто причастен к реализации проектов на территории моногорода. Мы предлагали, обсуждая эту инициативу с Нинель Салагаевой, чтобы эту группу возглавил губернатор, потому что там задействовано много тех, кто уже реализует свои проекты в Печорах, и это не только региональные представительства, а в большей степени и федеральные институты, которые финансируют разные виды инфраструктуры, создающиеся на территории моногорода Печоры.

На сегодняшний день комитет по туризму верстает программу развития инфраструктуры, в том числе включая туда Печоры. Поэтому с 2022 года мы ожидаем финансирования определенных направлений за счет источников федерального бюджета.

Уже сейчас есть действующие организации, которые планируют в ближайшее время создавать и работать совместно в проектах, связанных с инфраструктурой города в части водоснабжения, канализирования.

Кроме того, мы сегодня, общаясь с бизнесом, говорим о проектах продвижения в рамках того, что создаем предпосылки для создания ресурса, который появится в текущем году: это мобильное приложение для тех, кто желает попасть не только на территорию Пскова, Псковской области, но и на территорию прежде всего Печор. Есть не так много информации о таких замечательных местах, которые связаны не только с паломничеством, но и с локациями, куда можно прийти, отдохнуть и что-то полезное здесь получить. Для многих, например, не только Печоры, но и Псковская область ассоциируется с памятниками русской архитектуры, с Пушкиным, рядом других известных личностей, которые родились на территории региона. Но это определенный уровень и поколение людей, которые эту информацию для себя когда-то восприняли.

– Да, не факт, что молодежь в курсе.

– Абсолютно точно. Мы хотим эту информацию донести до молодежи современными способами, создав мобильное приложение, когда через Google Play или App Store ты можешь скачать его абсолютно бесплатно, в онлайн-режиме отметить для себя удобные места посещения, запланировать поездку, забронировать номер или место, где ты можешь разместиться, понять, какую еду будешь употреблять в тот момент времени. Это уже есть на территории России в других местах, но на территории Псковской области, Печор в том числе, такой практики не существовало. На мой взгляд, это упущение.

Будет лучше

– Какова главная задача Агентства инвестиционного развития в 2021 году?

– 2020 год – это низкая база, которая позволяет, независимо от того, что ты будешь делать в следующих годах, всегда быть в плюсе. Конечно, шучу, но в 2021 году я рассчитываю на то, что с точки зрения достижения показателей в развитии экономики год будет лучше. Для этого есть предпосылки.

Существует инвестиционная активность, мы видим неподдельный интерес к региону. Да, она не настолько высока, как хотелось бы, сравнивая с другими крупными городами или мегаполисами, но Псковская земля на сегодняшний день представляет большой интерес, и ниша для развития направлений, связанных, например, с обслуживанием туристического сегмента, еще не закрыта.

Буквально вчера проходила встреча с инвесторами, которые готовы развивать тему, связанную с созданием апарт-отеля на территории региона, они уже реализовали несколько проектов здесь. Сталкиваются с элементарной проблемой – с нехваткой кадров. Это ключевая на сегодняшний день проблема не только для них.

В ближайшее время будет открыт такой крупный проект, как «Титан-Полимер», в текущем году запущена первая очередь. Это знаковое событие для экономики региона. Привлечение кадров и развитие производств, которые будут связаны с дальнейшим переделом продукции, – это «маячки», которые свидетельствуют о том, что 2021 год для экономики Псковской области будет успешным. Для этого есть реальные предпосылки – действия людей, предприятий, инвесторов, которые сегодня работают на территории региона.

Работающий здесь инвестор, уже становящийся жителем Псковской области, априори является первоисточником для тех, кто сюда приходит впервые. Вот, кстати, коллеги, которые приезжали, сказали: «У нас есть пример тех ребят, которые работают в Печорах. И от них мы услышали, что, в принципе, им здесь неплохо». Вот такая «сарафанная», может быть, история, но это пример: раз есть практика работы, у коллег получается, давайте тоже попробуем. Поэтому очень важно, чтобы от тех людей, которые здесь реализуют проекты, исходила именно позитивная информация, чтобы не было иной информации. Пропаганда будет, есть и должна быть в рамках работы агентства.

Кроме того, мы планируем в этом году сделать интересные отраслевые роуд-шоу в регионах, с которыми могут быть пересечения по отраслям, которые у нас в приоритете. Мы хотим показать регионах в пяти в текущем году возможности псковского потенциала: компании же не знают о реализации тех или иных экономических вещей, которые существуют на нашей территории. Мы хотим с помощью коллег в ТПП, которые могут стать хорошими участниками и поддержкой на территории других субъектов, представить и презентовать наши проекты именно для бизнеса, который желает развиваться не только на территории тех субъектов, где он уже есть. Это ключевая вещь – заинтересованность, размещение большего числа информации, работа с существующим бизнесом в части продвижения их проектов во внешнюю среду.

Развитие туризма мы в агентстве рассматриваем не с точки зрения того, что туризм – это не наше. Туризм – это наше! Работа с конечным потребителем нас тоже касается, и создание мобильного приложения – это инструмент, опосредованно влияющий на развитие смежных с туризмом отраслей. Соответственно, если мы видим, что туристический поток увеличивается, то возникает вопрос о гостинице, местах питания, отдыха и другие примеры, которые опять же касаются нашей инвестиционной деятельности.

Основные задачи агентства состоят в этом.