К 1 июля студенческий кампус ПсковГУ будет сдан

20:30, 28 января 2021, ПАИ

К 1 июля студенческий кампус ПсковГУ будет сдан, уточнил во время прямой линии на телеканале «Россия 24» губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Строительная готовность кампуса - 1 июля, а уже к сентября в него должны заехать студенты, пояснил глава региона

«Мы сделаем всё, чтобы к середине лета объект полноценно заработал, и студенты могли им пользоваться», - пообещал Михаил Ведерников.

Школа на улице Заслонова в Великих должна быть достроена в течение 2021 года, уточнил губернатор. «Были допущены ошибки со стороны заказчика и подрядчика, пришлось вносить изменения в проектную документацию, что существенно сдвинуло сроки. Будем заниматься объектом в ручном режиме, чтобы в этом году он был сдан с соответствующим качеством», - сказал Михаил Ведерников.