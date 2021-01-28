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Общество

20,2 млн рублей направят на реконструкцию Дома культуры в деревне Смуравьёво-2 Гдовского района

На реконструкцию Дома культуры в деревне Смуравьёво-2 Гдовского района в 2021 году направят 20,2 млн рублей. Об этом рассказала председатель Комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на прямой линии с губернатором Псковской области 28 января, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе проводится капитальный ремонт Домов культуры.

«Это самое главное, это точки притяжения. Работа ведется по районным Домам культуры, следующий этап — поселковые», - рассказал глава региона.

Жанна Малышева рассказала, что в 2020 году за счет средств областного бюджета в размере 2,9 млн рублей была разработана проектно-сметная документация на реконструкцию здания для размещения дома культуры в посёлке Смуравьево-2 Гдовского района, сейчас она проходит госэкспертизу. В рамках национального проекта «Культура» на 2021 год предусмотрены средства на выполнение работ по реконструкции объекта в сумме 20,2 млн руб.  Работы будут начаты и закончены в этом году.

Также в этом году по нацпроекту «Культура» будут произведены капитальный ремонт Стругокрасненского районного дома культуры, а также Детской школы искусств в Невеле и Усвятской детской музыкальной школе.

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