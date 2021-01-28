Как живут заключённые Псковской области? Прокуратура подвела итоги проверок прошлого года

21:23, 28 января 2021, ПАИ

Псковской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Псковской области подведены итоги надзорной деятельности за соблюдением законов администрациями исправительных учреждений УФСИН России по Псковской области в 2020 году.

В поднадзорных исправительных учреждениях Псковской области отбывает наказание чуть более 2,1 тысячи осуждённых. В 2020 году произошло снижение числа осуждённых, отбывающих наказание в исправительных учреждениях области, на 23,8 %, снижение числа осуждённых наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Однако количество выявляемых нарушений остаётся на прежнем уровне.

При осуществлении надзора за соблюдением законов в 2020 году в исправительных учреждениях проведено 65 проверок, в результате которых выявлено более 300 нарушений закона, что соответствует количеству нарушений, выявленных в 2019 году. С целью их устранения внесено 83 акта прокурорского реагирования. К дисциплинарной ответственности привлечены 154 должностных лица, по постановлениям прокурора возбуждено 12 административных производства, по которым к административной ответственности привлечено одно должностное лицо за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и десять юридических лиц – за несоблюдение требований пожарной безопасности и федерального законодательства при привлечении осуждённых к труду.

Наибольшее количество выявленных нарушений, а именно чуть более 100, приходится на нарушения уголовно-исполнительного законодательства в части материально-бытового обеспечения осуждённых. Отмечается недостаток финансирования для поддержания жилых и служебных помещений колоний в надлежащем виде, сообщает прокуратура.

В центре внимания находились вопросы обеспечения трудовых прав осуждённых. Возросло количество работающих осуждённых, имеющих исковые обязательства. Однако сумма погашенного осуждёнными ущерба от преступлений и по другим обязательствам при её увеличении всё ещё остаётся недостаточной.

Кроме того, значительное внимание уделялось вопросам обеспечения режима в местах лишения свободы. Массовых беспорядков, групповых эксцессов не допущено.