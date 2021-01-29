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Общество

Фотографы вдохновляются отражениями зданий Пскова в лужах

Фотограф Екатерина Кочкина

 

Способность псковских фотографов увидеть даже в обычных лужах прекрасное подметили журналисты «Комсомольской правды – Псков».

Екатерина Кочкина, ведущая блог «Фотодневник о Пскове с любовью», недавно опубликовала свои фотографии с лужами у самых живописных достопримечательностей города.

Фотограф Екатерина Кочкина

 

Интересно и то, что лужи вовсе не ухудшили общую картину местности, а наоборот, показали её с необычной стороны.

 

Фотограф Екатерина Кочкина

 

Знакомый каждому псковичу вид наполнился необычными оттенками и будто бы на миг замер в реке Великой.

 

Фотограф Екатерина Кочкина
 

ПАИ опубликовало не весь материал. Работы ещё одного фотографа, Валентины Чеботаевой, вы сможете найти в публикации «Комсомольской правды – Псков».

 

 

 

 

 

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