Псковский следственный комитет провёл мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда

23:21, 28 января 2021, ПАИ



Вчера, 27 января, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области и Псковская областная общественная организация многодетных семей «Дети – наше будущее» в режиме видео-конференц-связи провели совместное мероприятие, посвящённое Дню снятия блокады Ленинграда, в котором приняли участие юные псковичи и их родители из разных городов нашего региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие началось с показа на основной площадке социальной драмы «Люблю» на военную тематику в рамках проекта «Ради жизни», где актёрами выступили сами подростки, способные со сцены повлиять на своих сверстников: призвать их думать о близких, прежде чем совершить асоциальные поступки.

В рефлексивном этапе мероприятия принял участие руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области генерал-майор юстиции Крупеня Пётр Николаевич, который через видеообращение напомнил ребятам о памятной дате, её значении для Великой Победы и истории нашей страны в целом.

В завершение мероприятия аудитории был продемонстрирован фильм о жизни детей в блокадном Ленинграде, подготовленный управлением взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации.



