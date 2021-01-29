С 8 февраля Россия возобновляет авиасообщение ещё с двумя странами

08:19, 29 января 2021, ПАИ

Россия возобновит авиасообщение ещё с двумя странами с 8 февраля. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, а в Сингапур – три раза в неделю, пишет ТАСС.

С учетом текущей эпидемиологической обстановки было принято решение возобновить авиаперелёты на взаимной основе с Грецией и Сингапуром.

Власти Греции продлили до 8 февраля разрешение на въезд в страну до 500 жителей России в неделю при наличии отрицательного COVID-теста. Также у туристов при себе должен быть ваучер с подтверждением брони номера в гостинице.