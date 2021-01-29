В Пскове открылся детский корпус инфекционной больницы

11:15, 29 января 2021, ПАИ

29 января открылся новый детский корпус Псковской областной инфекционной больницы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на открытии учреждения отметил, что это очень важное событие. Он рассказал, что корпус рассчитан на 60 коек, где детям будет оказываться профессиональная помощь в хороших условиях. «Напомню, что в прошлом году Минобороны построило 30 корпусов, и три из них – в Псковской области. Более 800 млн рублей на это потрачено. Я надеюсь, что все эти средства оправданно вложены в медицину Псковской области», - подчеркнул губернатор.

По его словам, регион получил самую современную инфекционную службу из всех, которые сейчас существуют. Михаил Ведерников поблагодарил президента РФ Владимира Путина, именно благодаря его поручению и построили это учреждение. Также он выразил благодарность строителям Минобороны, которые в рекордные сроки возвели медицинский центр, и вручил им благодарственные письма администрации Псковской области.