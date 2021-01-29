20 нарушителей задержали на границе России и Белоруссии в Псковской области

11:26, 29 января 2021, ПАИ

За прошедшие сутки на российско-белорусском участке границы в Псковской области задержаны порядка 20 иностранных граждан, которые пытались незаконно попасть в соседнее государство и проникнуть в Россию. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Погрануправления ФСБ по Псковской области, задержать нарушителей удалось с помощью местных жителей.

Среди нарушителей оказался 41-летний мужчина, въезд которому в Россию запрещен. В октябре прошлого года он привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Теперь рецидивисту грозит более строгое наказание.

Остальные правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 36 тысяч рублей.

Пограничное управление отмечает, что значительную помощь в задержании нарушителей оказывают бдительные и внимательные местные жители, которые своевременно информируют пограничников о появлении в приграничных районах подозрительных лиц.

При наличии подобного рода информации граждан просят обращаться по телефонам:

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области 8 (8112) 698-108 (дежурный);

отдел в Гдове 8 (81131) 2-13-31 (дежурный);

отдел в Печорах 8 (81148) 2-42-20 (дежурный);

отдел в Пыталово 8 (81147) 2-18-05 (дежурный);

отдел в Себеже 8 (81140) 2-27-97 (дежурный);

отделение в Невеле 8(81151) 2-14-62 (дежурный).