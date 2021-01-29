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Общество

1 февраля детская инфекционная больница в Пскове примет первых пациентов

С 1 февраля новый детский корпус инфекционной больницы начнет принимать маленьких пациентов. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом стало известно во время открытия учреждения 29 января.

Главврач областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко показала губернатору Михаилу Ведерникову комнату отдыха для медиков. Условия в новой детской инфекционке выгодно отличаются от старой больницы. Здесь предусмотрены и совместные палаты для родителей, которые будут оставаться с детьми.

«Там мамы на тумбочках лежали», - вспомнил впечатления от первых посещений старой инфекционки Михаил Ведерников.

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