Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Восемь вопросов Пушкину» в Пскове
Солисты Мариинского театра станут участниками концерта «Восемь вопросов Пушкину», который состоится в Пскове 6 февраля. Об этом сообщил главный дирижер Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.
«Солистка Мариинского театра Гелена Гаскарова, которую здесь уже хорошо знают и любят не только за ее внешность, но и за прекрасный голос. Солист Приморской сцены Мариинского театра Александр Гонца, баритон, который к нам еще не приезжал, это будет первая наша с ним встреча», – рассказал Николай Хондзинский. Также примет участие Александр Осинин, артист петербуржских театров, в функции которых входит как раз поддержание диалога с Александром Пушкиным. Приедет в Псков и режиссер Виктор Высоцкий, он будет разводить мизансцены и «полностью погружаться в концерт».