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Культура

Пушкинский праздник в Михайловском останется событием для семейного отдыха

Пушкинский праздник поэзии – Дни пушкинской поэзии и русской культуры в Михайловском – останется событием для семейного отдыха, заявил главный дирижёр Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

По его словам, для детей будет разработана отдельная программа. «Планируются отдельные зоны для совсем малышей и для детей постарше. Это очень важно. Наполнение праздника с точки зрения семейного времяпрепровождения, конечно, останется», – пообещал Хондзинский.

Он отметил, что опыт организации фестиваля «Музыка на воде» в Пскове со зрительской зоной в виде пуфов на берегу пруда принёс позитивный отклик. «Это одновременно и чувство свободы, отдыха, но и звучание замечательной классической музыки. Весь опыт, который у нас на сегодняшний день есть в организации мероприятий, мы обязательно применим на Пушкинском празднике, потому что это великий фестиваль. Он должен вернуться и стать точкой притяжения туристов», – заключил Хондзинский.

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