На Пушкинском празднике поэзии больше не будет бардака, как в метро в час пик – Хондзинский

16:51, 29 января 2021, ПАИ

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На Пушкинском празднике поэзии в Михайловском больше не будет бардака, как в метро в час пик, пообещал главный дирижёр Псковского симфонического губернаторского оркестра Николай Хондзинский в эфире проекта ПАИ-live 29 января.

«В последние годы Дни пушкинской поэзии и русской культуры стали проходить в формате народных гуляний. Кто-то даже сравнивал их с балаганом. Без негатива, но да, именно балаган, ярмарка. У учредителей, а также у Министерства культуры есть желание вернуть этому празднику былую славу интеллектуального события федерального масштаба», – отметил Хондзинский.

«Народное гулянье – безусловно, это часть русской культуры, но все-таки здесь речь немножко о другом пласте русской культуры. Наша концепция заключается в том, чтобы, во-первых, избежать этого народного гулянья, во-вторых, максимально основываться на истоках этого праздника, на том, каким он был 50 лет назад. Это колоссальный срок, у этого праздника было очень много традиций», – подчеркнул Хондзинский.

Он отметил, что в этом году число площадок на празднике предложено сократить. «А то порой просто непонятно, где и что происходит, одновременно со всех сторон что-то звучит, как в час пик в метро. Это, мне кажется, праздник портит: народные гулянья, которые превращаются в итоге в бардак, потому что везде что-то происходит, и люди ходят, ничего не понимая», – констатировал Хондзинский.

По его мнению, на поляне в Михайловском должна быть понятная навигация, должен быть разработан единый стиль мероприятия и сокращено число площадок. «Мы даже придумали так, что будет две сцены: историческая, которая там находится, и оперная, на которой будет постановка. Не будет ничего одновременно происходить в разных местах. Надо, чтобы всем было понятно, что, где, когда происходит, куда сейчас можно пойти», – подытожил Хондзинский.