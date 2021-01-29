В Палкинском районе из-за гололёда в канаву съехала фура
В Палкинском районе на 316-м км федеральной трассы Санкт-Петербург – Невель в придорожную канаву съехала фура, перекрыв часть дороги. Причиной стали погодные условия – гололёд на проезжей части и плохая видимость из-за снегопада.
На месте ДТП работают сотрудники ОМВД России «Печорский» и дорожные службы. Ждут эвакуатор, чтобы убрать фуру с трассы и открыть все полосы для следования транспорта. Пострадавших нет, сообщает газета «Печорская правда».