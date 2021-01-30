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Общество

Мемориальный диктант по книге об Освенциме могут написать псковичи

Жителей Псковской области приглашают принять участие в мемориальном диктанте «Мальчик, который пошёл в Освенцим вслед за отцом» по книге Джереми Дронфилда (16+). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Участниками диктанта могут стать все желающие жители России и зарубежных стран от 16 лет и старше. Инструкция к тесту диктанта опубликована на официальном сайте библиотеки. Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения диктанта в электронном виде.

Мероприятие проходит в рамках цикла событий, приуроченных к Неделе памяти жертв холокоста и в поддержку Всемирной информационной кампании #WeRemember (#МыПомним).

Освенцим был расположен на территории Польши. 27 января 1945 года узники был освобождены войсками 1-го Украинского фронта под командованием маршала Ивана Конева. Удалось спасти несколько тысяч заключённых. В основу диктанта положена подлинная история Густава и Фрица Кляйнманов.

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