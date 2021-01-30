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Общество

Фотоконкурс полиции «Открытый взгляд» проходит в Псковской области

Региональный этап фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд» проходит в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного УМВД.

Фотоконкурс проводится среди сотрудников органов внутренних дел. В одной из семи номинаций - «Полиция глазами общества» - рассматриваются фотоработы о деятельности МВД. Принять участие в их подготовке могут фотожурналисты средств массовой информации, профессиональные фотографы, а также фотолюбители из числа тех, кто не работает в полиции.

Конкурсные работы и заявки нужно направить до 1 апреля в культурный центр УМВД России по Псковской области по электронной почте: aabramova11@mvd.ru. К заявке нужно приложить фотоработу и портретное фото автора в электронном виде. Снимки принимаются на DVD- и CD–дисках, картах памяти) в формате «jpeg» первого сохранения с максимальным качеством. Размер изображения должен быть не менее 4500 пикселей по длинной стороне, качество - 300 dpi, цветовое пространство «RGB», правильная ориентация горизонталь-вертикаль (каждый файл должен содержать EXIF-данные: фамилию, имя, отчество автора, наименование подразделения, органа МВД России, от которых заявлен участник, название фотоработы). Справки по телефону: 8(8112) 59-22-90.

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