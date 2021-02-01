Реаниматологи требуются в детскую инфекционную больницу в Пскове

15:20, 01 февраля 2021, ПАИ

Реаниматологи требуются в детскую инфекционную больницу в Пскове, сообщила в эфире ПАИ-live 1 февраля главврач инфекционки Анастасия Повторейко.

«Сейчас нам нужны реаниматологи. Реанимация - это основа основ. У нас в новых больницах три реанимации – в великолукском филиале на 10 коек, в Пскове на 18 коек и 6 - в детской, поэтому нам, в частности, требуются детские реаниматологи», - отметила Анастасия Повторейко.

Она отметила, что штат в новые инфекционные больницы пришлось набирать с нуля. «За три месяца принято 480 человек. Причем мы сами звонили, искали, не ждали звонков. Разместили вакансии на всех возможных сайтах, использовали Instagram, «ВКонтакте». Так у нас появились специалисты из других регионов - инфекционисты из Уфы, прекрасный с огромным стажем эпидемиолог из Тувы. Белоруссия тоже делится кадрами», - рассказала главврач.

