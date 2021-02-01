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Общество

Анастасия Повторейко сама ведёт Instagram Псковской инфекционной больницы

Главврач Анастасия Повторейко сама ведёт Instagram Псковской инфекционной больницы. Об этом она рассказала в эфире ПАИ-live 1 февраля.

«Также заполнять аккаунт помогает специалист по связям с общественностью, а отвечать на вопросы, поступающие в «директ», - врач-пульмонолог Мария Керман, реаниматолог Самир Салимович и другие мои коллеги. У нас целая инстаграм-команда: Варвара Юрьевна Конечникова, заведующая реанимацией делится своими положительными результатами лечения. Это, на самом деле, огромный труд: не только лечить, но и анализировать результаты, делиться ими, помогать людям», - подчеркнула Анастасия Повторейко.

По ее словам, в «директе» псковичи спрашивают о том, что можно передавать пациентам инфекционной больницы, просят провести заочную консультацию по симптомам. «Технически это не всегда возможно, но сориентировать и направить мы можем», - добавила специалист.

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