Нам с ковидом жить – ПАИ-live c Анастасией Повторейко

15:00, 01 февраля 2021, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко стала гостьей эфира ПАИ-live.

Как Анастасия Повторейко стала врачом? Почему её сокурсники работают в Москве и Санкт-Петербурге, а она в Пскове? Как искали врачей для новой инфекционки? Почему проект детского корпуса инфекционной больницы оказался уникальным для России? Кто ведет Instagram инфекционки? Чем закончилась проверка руководителя филиала инфекционной больницы в Великих Луках? Какой прогноз на развитие эпидситуации в Псковской области? Нужна ли реабилитация после коронавируса? Чем опасен уже перенесенный COVID-19?

Об этом, а также о других актуальных темах рассказывает Анастасия Повторейко.