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Общество

Нам с ковидом жить – ПАИ-live c Анастасией Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко стала гостьей эфира ПАИ-live.

Как Анастасия Повторейко стала врачом? Почему её сокурсники работают в Москве и Санкт-Петербурге, а она в Пскове? Как искали врачей для новой инфекционки? Почему проект детского корпуса инфекционной больницы оказался уникальным для России? Кто ведет Instagram инфекционки? Чем закончилась проверка руководителя филиала инфекционной больницы в Великих Луках? Какой прогноз на развитие эпидситуации в Псковской области? Нужна ли реабилитация после коронавируса? Чем опасен уже перенесенный COVID-19?

Об этом, а также о других актуальных темах рассказывает Анастасия Повторейко.

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