Что делать псковичам, переболевшим коронавирусом в лёгкой форме

15:20, 01 февраля 2021, ПАИ

Скорее возвращаться к активности и принимать витамины рекомендуется людям, которые переболели коронавирусом в лёгкой форме. Об этом заявила главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире ПАИ-live 1 февраля.

Она отметила, что стандартных протоколов лечения уровня антител нет и быть не может. «Если в легкой форме перенес, то, кроме поздравления, ничего не говорю обычно», - добавила врач. По её словам, полезен витамин Д, особенно в Псковской области. Его нужно принимать в лечебной или профилактической дозе, если нет дефицита. «Возвращение к активности – чем раньше, тем лучше. Наличие антител М (острый) и G (хронический) говорит уже о поздней фазе», - рассказала Анастасия Повторейко.