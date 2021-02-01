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Общество

Дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, свежий воздух: как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19

Как пройти реабилитацию после тяжёлой формы COVID-19, посоветовала в эфире ПАИ-live главврач Псковской инфекционной больницы, пульмонолог Анастасия Повторейко.

«Лёгочная реабилитация подразумевает исключение тяжёлых физических нагрузкок, а вот умеренные нагрузки как раз нужны. Можно и нужно проявлять активность: это и пешие прогулки, и пребывание на открытом воздухе, скандинавская ходьба как вариант. Настрой должен быть на то, чтобы мы после ковида не лежим, а наоборот. Чем быстрее мы начнем двигаться, тем быстрее пойдёт процесс реабилитации. Если требуется, делаем дыхательную гимнастику. Мои специалисты даже дают инструкции по использованию флаттеров. Санитарно-курортное лечение оправдано при больших объёмах поражения лёгких», - рассказала врач.

Пока специальной профессиональной реабилитации для перенёсших коронавирус в тяжелой форме нет. «Мы в этом направлении работаем. Эта тема нам очень волнует. Есть ряд болезней, которые требуют очень длительной легочной реабилитации, иногда пожизненной. С ковидом мы еще столкнемся в плане формирования бронхо-легочных заболеваний, поэтому сейчас тема реабилитации прорабатывается, в том числе с Минздравом. В Пскове и Великих Луках есть инструкторы, мы закупаем оборудование и рассматриваем возможность открытия лёгочной реабилитации на своей базе, если будет необходимость», - уточнила Анастасия Повторейко.

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