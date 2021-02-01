Псковские медики инфекционной больницы каждый месяц дежурят в великолукском филиале

15:24, 01 февраля 2021, ПАИ

В великолукском филиале каждый месяц дежурят псковские медики инфекционной больницы. Об этом рассказала главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в эфире проекта ПАИ-live 1 февраля.

«У нас введён порядок ротации, - отметила Анастасия Повторейко. – Наши специалисты едут в филиал работать, а великолукские – к нам».

По словам спикера, больница является одним целым учреждением, где работают по одному принципу.

«Чтобы обмен был продуктивным, мы составляем график на месяц», - отметила Анастасия Повторейко, добавив, что медики берут по два дежурства в месяц в Пскове и столько же в Великих Луках.

Руководящие специалисты приезжают в командировку на более длительные командировки.

«Нужно, чтобы был единый дух, чтобы не было деления», - отметила Повторейко.