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Общество

На полигоне в Пскове прошли учения сапёров

В Псковской области на полигоне Завеличье прошли тактико-специальные учения инженерно-саперного подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие выполнили действия по проделыванию проходов в условных минных полях с помощью переносного заряда разминирования ЗРП-2 «Тропа». Он позволяет проделывать саперам-десантникам безопасные проходы длиной до 50 метров и шириной до одного метра.

На учениях удалось отработать действия личного состава по расчету, изготовлению и установке зарядов для выведения из строя объектов военной инфраструктуры условного противника, а также установке минно-взрывных заграждений на путях отхода.

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