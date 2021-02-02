Мягкие морозы и снег пообещали псковичам в ближайшие дни

16:25, 02 февраля 2021, ПАИ

В ближайшие дни псковичам пообещали мягкие морозы и снег. Об этом рассказала начальник Псковского гидрометеорологического центра Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-live 2 февраля.

В ближайшие 7-10 дней погода в регионе будет зимней. Ожидаются мягкие морозы. Однако местами температура воздуха ночью опустится до -20 градусов. Днём от -3 до -8 градусов.

В отдельные дни будет идти мягкий, пушистый снег. Ветер южных направлений.

«Для февраля – это абсолютно комфортная погода, которая близка к климатической норме», - отметила Тала Нещадимова.