В январе снега в Псковской области выпало на 25% больше нормы

16:28, 02 февраля 2021, ПАИ

На 25% больше нормы снега выпало в Псковской области в январе. Об этом рассказала начальник Псковского гидрометеорологического центра Тала Нещадимова в эфире проекта ПАИ-live 2 февраля.

«Этой зимой в Псковской области не наблюдалось экстремальных значений», - отметила Тала Нещадимова.

Она рассказала, что в Великих Луках было зафиксировано -27 градусов за всю зиму, что является нормой. В Пскове минимальная температура была зафиксирована на отметке -21.

«В Пскове рекордными остаются -40 градусов в 1977-1978 годах, когда были холодные зимы, - отметила Нещадимова. – Ниже -35 с того времени мы не уходили».

Норма снега для января – 36 миллиметров, тогда как в регионе за этот месяц выпало 44 миллиметра.

«Эти восемь миллиметров в принципе на 25% превышение нормы, что тоже не является аномальным», - подчеркнула специалист, добавив, что в феврале также не ожидается рекордного выпадения осадков.