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Общество

Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена Тала Нещадимова

Псковских коммунальщиков избаловали бесснежные зимы, уверена руководитель псковского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова. Об этом она заявила в эфире ПАИ-live 2 февраля.

«Если говорить о последнем десятилетии, то погода просто баловала определенные службы, - сказала метеоролог. - Давайте вспомним прошлую зиму, когда снег был редкость, его фактически не было. Всех немножко избаловало это теплое последнее десятилетие. Оно продолжалось до 2020 года, но пик «размазанных» зим, когда не то весна-не то осень, который мы проходили за последние 40 лет, уже закрылся. Мы плавно идём к нулю, затем будет отклонение в менее комфортную сторону. 40 тёплых лет плавно перейдут в 40 лет, когда температура и погодные условия будут ниже климатической нормы. Да, они будут менее комфортными. Пока мы не видим ничего, что изменило бы этот закон природы, вот это волнообразие. Это абсолютно нормально».

Тала Нещадимова отметила, что списывать подобные перемены на глобальное потепление или похолодание не стоит. К тому же, по её словам, история инструментальных наблюдений невелика, поэтому говорить о том, что климат изменяется навсегда и бесповоротно преждевременно. 

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