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Телеграм-канал «Псковские новости» выпустил очередной обзор состояния регионального ТГ-сообщества

Telegram-канал «Псковские новости» опубликовал очередной свод данных и обзор за январь 2021 года о состоянии дел в псковском сегменте Телеграма.

Авторы канала, в частности, отмечают, что сформировалась устойчивая тройка лидеров по индексу цитируемости: Telegram-каналы «Прикладная социопатия», ПЛН и «Псковские новости». При этом они обращают внимание, что аудитория «Прикладной социопатии» с августа 2020 года неуклонно падает, с декабря ИЦ не вырос.

«В ТГ активнее цитируются каналы, отвечающие двум формальным критериям: содержание высокой степени достоверности и оперативности и, второе, более или менее понятное отождествление канала с группами или людьми, его ведущими. Этим и можно объяснить постоянный рост ТГ-каналов псковских информагентств», - считают авторы обзора.

Кроме того, отмечается в обзоре, в полной мере акциями протеста 23 и 31 января воспользовались только два региональных оппозиционных Телеграм-канала.

В Псковской области за короткое время появилось более десятка новых Telegram-каналов, аудитория которых пока близка к нулю. По мнению авторов обзора, заинтересованные стороны перед выборами начинают резервировать себе площадки в Telegram.

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