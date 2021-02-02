Более 19 км покрытия и два моста отремонтируют на дороге Великие Луки – Усвяты

16:40, 02 февраля 2021, ПАИ

На дороге Великие Луки – Усвяты отремонтируют более 19 км покрытия и два моста. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

В текущем году на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжится ремонт трассы Великие Луки – Усвяты. На этот раз будет приведено в порядок два участка дороги. Один из них расположен в Великолукском районе, между деревнями Аничково и Бандино (с 12-го по 25-й км), второй – в Усвятском районе, где в зону ремонта попадают населенные пункты Щепуново и Церковище (с 56-го по 62-й км). В общей сложности обновят более 19 км дорожного полотна, а также отремонтируют два моста: через реки Вскувица и Усвяча.

В подготовительные работы включены расчистка полосы отвода и срезка асфальтобетонного покрытия. Затем дорожники восстановят виражи и укрепленные асфальтобетонной смесью обочины, устранят просадки на гравийных обочинах и укрепят их песчано-гравийно-щебеночной смесью, бровку засеют травой. При ремонте асфальтобетонного покрытия будет уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси на граните и верхний слой на габбро-диабазе. В перечень работ также вошел ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, автобусных остановок, установка автопавильонов, скамеек и урн. Различные виды разметки нанесут горячим и холодным пластиком, а также краской с добавлением микростеклошариков.

На отрезке дороги в Усвятском районе будет произведен ремонт с учетом участков, разрушенных вследствие пучинообразования. Здесь покрытие срежут на глубину 10 см, а перед укладкой двух слоев нового асфальта выполнят устройство верхнего слоя основания из асфальтогранулобетонной смеси. Эта смесь получается в результате смешивания фрезерованной асфальтовой крошки с другими материалами и дает «вторую жизнь» асфальту. Такой метод уже применялся на дороге Великие Луки – Усвяты в прошлом году.

Контракт также предусматривает устройство дренажа, водоотвода с проезжей части и другие виды работ, предотвращающие образование пучин. Кроме того, будут восстановлены перильное ограждение и искусственные неровности, дорожные знаки и сигнальные столбики, отремонтированы две площадки для стоянки легковых автомобилей, тротуар, мостики, лестничные сходы, пешеходные переходы и переезды через кюветы.

Согласно контракту, весь комплекс работ должен быть завершен до 16 сентября. Автомобильная дорога Великие Луки – Усвяты относится к IV категории, имеет две полосы движения с асфальтобетонным покрытием. Ширина проезжей части составляет шесть метров, обочин – от 1,7 до 2,5 метров. В прошлом году благодаря нацпроекту было восстановлено около 7,5 км трассы.