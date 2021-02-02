Многодетный психолог из псковской инфекционки получила медаль «Родительская слава»

17:22, 02 февраля 2021, ПАИ

Многодетная псковичка Наталья Поликарпова получила награду за заслуги в воспитании детей. Медаль «Родительская слава Псковской области» ей вручил губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Наталья Поликарпова вместе с мужем Алексеем воспитывают пятерых детей. Старший сын Никита - выпускник СПбГУ, сейчас работает в сфере туризма. Дочь Любава заканчивает школу. Ярослава учится в 10-м классе. Сын Федор - во втором, а Анастасия в этом году пойдет в первый класс. У всех детей есть любимое занятие: музыкальная, художественная школа, шахматы или бассейн.

Наталья работает психологом-кинезиологом в областной инфекционной больнице. Врачам и пациентам она помогает преодолевать эмоциональное напряжение. В последнее время - в «красной зоне». Ее супруг трудится инженером в Центральном Военно-морском музее в Санкт-Петербурге .

«Нам с мужем было очень приятно получить награду», - отметила она. - Особенно важно, что медаль получил и супруг, ведь большая семья - это и отцовский труд. Дети гармонично развиваются в семье, где есть папа и мама».

Региональной медали в этом году удостоены родители семи семей из разных районов Псковской области, в которых воспитываются от 3 до 14 детей.

Медали «Родительская слава Псковской области» в соответствии с региональным законом «О наградах Псковской области» могут быть удостоены семьи, в которых рождены или приняты в семью 3 и более детей в течение 5 лет. Основанием для вручения награды является достойное воспитание, образование, ведение здорового образа жизни, обеспечение духовного и нравственного развития детей, а также подача примера в укреплении института семьи и воспитании детей.