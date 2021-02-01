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Культура

В псковском отделении Союза театральных деятелей назвали лучшие роли сезона

В профессиональных театрах области прошел смотр-конкурс «Признание» по итогам театрального сезона 2019–2020. Конкурс проводится Псковским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ (ВТО) уже более сорока лет в каждом театре в номинациях «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая роль молодого исполнителя», могут быть и другие номинации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского театра.

Победителей определяет собрание членов СТД РФ в каждом театре путем тайного голосования. В Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина по итогам смотра-конкурса «Признание» регионального отделения СТД РФ победителями   театрального сезона 2019-2020 стали:

В номинации «Лучшая мужская роль сезона» – заслуженный работник культуры Сахалинской области Андрей Кузин за роль Егора Ильича Ростанева в спектакле Петра Шерешевского «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского.

В номинации «Лучшая женская роль сезона» – Ксения Чехова за исполнение роли Настеньки в той же постановке.

Лучшим молодым исполнителем прошедшего сезона признан Камиль Хардин за роль Мизинчикова в «Селе Степанчикове».

Победитель в номинации «Лучшая роль в спектакле для детей» – Александр Овчаренко за роль Папы в спектакле «Я сделал крылья и летал»  по мотивам стихотворений советского поэта Романа Сефа в постановке режиссера Екатерины Ложкиной-Белевич.

Диплом «Актерский ансамбль сезона» присужден исполнительницам в постановке Сергея Чехова «Семь самураев»: Илоне Гончар, Екатерине Мироновой, Екатерине Орешкиной, Наталье Петровой, Ксении Тишковой,  Ксении Чеховой, Дарье Чураевой, Анне Шуваевой.

В областном театре кукол тоже подвели итоги.

«Лучшая мужская роль сезона» у заслуженного артиста РФ Евгения Бондаренко за роль капитана Крюка в спектакле «Питер Пэн».

«Лучшая женская роль сезона» у Юлии Зубрилиной за роль Бегемотика, детской игрушки, забытой в песочнице,  в спектакле «Бегемотик».

«Лучшая роль молодого исполнителя» – Анастасия Правдивцева за роль Венди Дарлинг в спектакле «Питер Пэн».

Великолукский драматический театр тоже отметил лучших исполнителей прошедшего сезона.

«Лучшая женская роль сезона» – Александра Комолова за роль Эухеньи в спектакле «Деревья умирают стоя» А. Касона (режиссер заслуженный артист РФ Павел Сергеев).

«Лучшая мужская роль сезона» – заслуженный  артист РФ Анатолий Иванов за роль Сеньора Бальбоа в том же спектакле.

«Лучшая роль молодого исполнителя сезона» – Екатерина Кудаева за роль Марты-Изабеллы в спектакле «Деревья умирают стоя».

«Лучшая роль в спектакле для детей» – Евгений Петров за роль Джокера Покера в спектакле «Новый год наоборот» М. Бартенева, А. Усачева (режиссер Анна Потапова).

«Необычный ракурс» – Михаил Морозов за роль Другого в спектакле «Деревья умирают стоя».

Свободная номинация «Обаятельное зло» – Людмила Бортко, Елизавета Коротыгина, Дарья Корнева за исполнение роли Мачехи и двух дочерей в спектакле «Золушка» по мотивам сказки Ш. Перро.

Все победители получат памятные дипломы.

 

 

Заместитель председателя Псковского отделения СТД РФ

Любовь Никитина

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