В Москве на Манежной площади начались задержания

22:08, 02 февраля 2021, ПАИ



Полиция усилила меры безопасности на Манежной площади после появления в соцсетях призыва к несогласованной акции. Корреспондент РИА Новости сообщил о задержании как минимум троих человек.

По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыли станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Поезда следуют без остановок.

Ранее в ФСО сообщили РИА Новости, что по решению правоохранительных органов с вечера понедельника ограничен доступ на Красную площадь.

Как передавал корреспондент агентства с места событий, в районе Лубянской площади замечено большое количество полицейских автобусов, автозаков и автобусов с ОМОНом. Полицейские патрулируют прилегающие улицы.



