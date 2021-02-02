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Политика

В Москве на Манежной площади начались задержания

По сообщениям телеграм-каналов полиция сбивает дроны в воздухе. Фото РИА Новости


Полиция усилила меры безопасности на Манежной площади после появления в соцсетях призыва к несогласованной акции. Корреспондент РИА Новости сообщил о задержании как минимум троих человек.

По требованию полиции до особого распоряжения на вход и выход закрыли станции «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад». Поезда следуют без остановок.

Ранее в ФСО сообщили РИА Новости, что по решению правоохранительных органов с вечера понедельника ограничен доступ на Красную площадь.

Как передавал корреспондент агентства с места событий, в районе Лубянской площади замечено большое количество полицейских автобусов, автозаков и автобусов с ОМОНом. Полицейские патрулируют прилегающие улицы.

 

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