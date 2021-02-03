Предсказывать погоду и урожай можно по сегодняшнему дню

07:00, 03 февраля 2021, ПАИ

3 февраля чтят память религиозного публициста и переводчика Максима Грека, пишет calend.ru.

Он родился в 1475 году в Греции, а после приехал в Россию и занимался переводом духовных произведений. Первой крупной работой Максима Грека стало переложение на русский язык Псалтырей. Скончался он в 1556 году в Троице-Сергиевой Лавре.

В народе Максима называли утешителем. Люди верили, что он помогает в беде, также ему молились о заступничестве за вдов и сирот, о благополучии семьи. В этот день нужно было вспоминать добрым словом всех, кто когда-либо приходил на помощь, и по возможности благодарить их делом.

На Максима было принято предсказывать погоду и урожай. Так, чистое небо говорило о предстоящих морозах и плохом урожае. Холод предвещала и ясная заря. Если месяц ночью светил сквозь облака, люди считали, что «доброе будет жито».