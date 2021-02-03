Большинство россиян ругаются матом

09:51, 03 февраля 2021, ПАИ

Большинство россиян ругаются матом. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», подготовленного ко Дню борьбы с ненормативной лексикой, который отмечается 3 февраля.

В целом мат в своей речи применяют 80% жителей России. 17% из них делают это регулярно. 20% участников опроса рассказали, что не матерятся вовсе.

Причем 73% опрошенных заявили, что могут выругаться на работе. 10% делают это постоянно, а 63% — очень редко. 27% респондентов ответили, что не позволяют себе материться на рабочем месте.

В целом в российских компаниях сотрудники нейтрально относятся к бранным словам от коллег, иногда и сами могут употребить матерное слово. Такой вариант выбрали 73% опрошенных. 15% участников исследования отметили, что их коллеги постоянно ругаются матом. У 10% жителей России коллеги негативно относятся к ругани и могут сделать замечание, а у 2% могут пожаловаться начальству.

На вопрос, использует ли начальник нецензурную брань, 28% участников опроса ответили отрицательно. Большинство респондентов (62%) заявили, что их руководитель в неприятной ситуации может выругаться. Еще 10% участников опроса отметили, что их начальство постоянно использует матерные слова.

43% жителей России также рассказали, что работодатель никак не реагирует на матерящихся сотрудников. 40% заявили, что начальник делает замечания подчиненным, позволяющим нецензурно выражаться. У 9% респондентов за мат на работе можно отправиться на дисциплинарный разговор, у 4% - получить выговор. 4% респондентов поделились, что за мат на работе их могут уволить.

В целом 63% участников опроса нейтрально относятся к матерящимся людям. 32% порицают такое поведение окружающих, а 5% опрошенных положительно относятся к тем, кто употребляет обсценную лексику.