Борис Елкин станет гостем ПАИ-live

11:18, 03 февраля 2021, ПАИ

3 февраля в 12:00 гостем эфира ПАИ-live станет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он расскажет о планах по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий год.

Какие главные дорожные ремонты предстоят в этом году? Кто становится подрядчиком работ? Что с возведением нового моста в Пскове? Почему не всегда возможно установить видеокамеры на трассах? Как отрабатываются жалобы на плохую уборку дорог? Закрыл ли автопарк свои проблемы с появлением новых автобусов? Нужны ли ему кондукторы?

На эти и другие вопросы ответит Борис Елкин.