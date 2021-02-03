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Общество

Борис Елкин станет гостем ПАИ-live

3 февраля в 12:00 гостем эфира ПАИ-live станет председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин.

Он расскажет о планах по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на текущий год.

Какие главные дорожные ремонты предстоят в этом году? Кто становится подрядчиком работ? Что с возведением нового моста в Пскове? Почему не всегда возможно установить видеокамеры на трассах? Как отрабатываются жалобы на плохую уборку дорог? Закрыл ли автопарк свои проблемы с появлением новых автобусов? Нужны ли ему кондукторы?

На эти и другие вопросы ответит Борис Елкин.

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